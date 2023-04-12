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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:56 Son Güncelleme: 12.4.2023 11:03

Kahvehanede pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de bir kahvehanede kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan 2 kişiden biri öldü diğeri yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kahvehanede pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Dere sokakta bulunan Köşe Kahvehanesinde oturan 20 yaşındaki Rojat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ, kahvehane işletmecisinin oğlu Arda Y, ile tartılmaya başladı. Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası Arda Y, babası Necati Y'yi arayarak durumu anlattı ve kahvehaneye çağırdı. Kısa süre sonra otomobili ile kahvehaneye gelen baba Necati Y, yanında getirdiği pompalı tüfekle içeriye girdi. Rojat Kaçmaz ve Mahsun Avağ ile tartışan Necati Y, tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle iki arkadaşın üzerine kurşun yağdırdı. Sırtından ve bacaklarından vurulan Rojat Kaçmaz, kanlar içinde yere yığılırken, Mahsun Avağ ise kaçmaya çalıştı. Necati Y, koşarak kaçan Mahsun Avağ'ın da arkasından ateş ederek bacağından yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan yaralıları, yaptığı ilk müdahalenin ardından hemen Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Rojat Kaçmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsun Avağ'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Baba Necati Y ve oğlu Arda Y. ise Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahvehanede pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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