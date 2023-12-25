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Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:21

Kahvehanede pompalı tüfekle öldürülmüştü: Cinayet şüphelisi yakalandı!

Aydın'da Serhat Yeloğlu ile Güven G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Güven G. bir süredir husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'na pompalı tüfenle kurşun yağdırdı. Yeloğlu hayatını kaybederken cinayet şüphelisi yakalandı.

DHA
Kahvehanede pompalı tüfekle öldürülmüştü: Cinayet şüphelisi yakalandı!

Kan donduran olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti. Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı. Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Güven G.'yi Ömerbeyli Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfek ile saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kahvehanede pompalı tüfekle öldürülmüştü: Cinayet şüphelisi yakalandı!
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