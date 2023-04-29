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Giriş Tarihi: 29.4.2023 19:10 Son Güncelleme: 29.4.2023 19:20

Kahvehanedeki tartışma ölümle sonuçlandı: 2 kardeşten biri öldü

İstanbul Sarıyer’de kahvehanede 3 kişi arasındaki siyası tartışma kanlı bitti. Ali Saim Öztürk tartıştığı Gencali Ömeroğlu ve ağabeyi Ahmet Ömeroğlu'nu silahla vurdu. Gencali Ömeroğlu hastanede hayatını kaybederken ağabeyi Ahmet Ömeroğlu tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kahvehanedeki tartışma ölümle sonuçlandı: 2 kardeşten biri öldü

Tarabya Bayırı Caddesi üzerindeki bir kahvehanede 3 kişi arasında öğle sıralarında siyasi konularla ilgili fikir anlaşmazlığı yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre Gencali Ömeroğlu (54), tartıştığı Ali Saim Öztürk'e tokat attı. Bir süre sonra silah alıp geri gelen Ali Saim Öztürk tekrar tartıştığı Gencali Ömeroğlu ve onu korumaya çalışan ağabeyi Ahmet Ömeroğlu'nu Tarabya Bayırı Caddesi'nde vurup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri karnından vurularak ağır yaralanan Gencali Ömeroğlu'nu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gencali Ömeroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşini korumak isterken bacağından vurulan Ahmet Ömeroğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis olay sonrası kaçan Ali Saim Öztürk'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kahvehanedeki tartışma ölümle sonuçlandı: 2 kardeşten biri öldü
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