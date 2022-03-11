Kahvehaneye baskın, 3 kumarbaz suçüstü yakalandı

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Merkez ilçeye bağlı Özdemir Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, kumar oynadıklarını tespit ettiği 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ise 5 bin 457 TL para cezası verildi.
Ayrıca ekipler, kumarda elde edildiği tespit edilen 1100 TL'ye de el koydu.