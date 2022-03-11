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Giriş Tarihi: 11.3.2022 13:39 Son Güncelleme: 11.3.2022 13:47

Kahvehaneye baskın, 3 kumarbaz suçüstü yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kahvehaneye baskın, 3 kumarbaz suçüstü yakalandı

Uşak’ta bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kumarbazı suçüstü yakaladı. Kumar oynamaktan gözaltına alınan 3 kişiye 5 bin 457 TL para cezası verildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Merkez ilçeye bağlı Özdemir Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, kumar oynadıklarını tespit ettiği 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynarken yakalanan 3 kişiye ise 5 bin 457 TL para cezası verildi.

Ayrıca ekipler, kumarda elde edildiği tespit edilen 1100 TL'ye de el koydu.

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Kahvehaneye baskın, 3 kumarbaz suçüstü yakalandı
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