Kahverengi kokarca ile mücadele için biyolojik laboratuvar kuruldu

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (KTAE) bünyesinde, DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi) ve KİB (Karadeniz İhracatçı Birlikleri) tarafından yapım ve donatımı gerçekleştirilen laboratuvarda kahverengi kokarca ile yapılacak mücadele doğal parazitör olarak kullanılacak ve samuray arıcığı olarak da adlandırılan yararlı böceğin üretimi ve çoğaltılması gerçekleştirilecek.

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (KTAE) müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, zararlı ile doğal yoldan mücadele gerektiğini, bunun için de kahverengi kokarcanın yumurta parazitoiti olan yararlı böceğin laboratuvarda üretim ve çoğaltılmasının yapılarak olumsuz etki yaşanan alanlar başta olmak üzere fındık bahçelerine salınacağını söyledi.