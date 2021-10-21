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Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:25 Son Güncelleme: 21.10.2021 13:34

Kahverengi kokarca ile mücadele için biyolojik laboratuvar kuruldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kahverengi kokarca ile mücadele için biyolojik laboratuvar kuruldu

Başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük oranda zarar veren kahverengi kokarca ile yapılacak biyolojik mücadele için gereken laboratuvar Samsun’da kuruldu.

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (KTAE) bünyesinde, DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi) ve KİB (Karadeniz İhracatçı Birlikleri) tarafından yapım ve donatımı gerçekleştirilen laboratuvarda kahverengi kokarca ile yapılacak mücadele doğal parazitör olarak kullanılacak ve samuray arıcığı olarak da adlandırılan yararlı böceğin üretimi ve çoğaltılması gerçekleştirilecek.

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (KTAE) müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, zararlı ile doğal yoldan mücadele gerektiğini, bunun için de kahverengi kokarcanın yumurta parazitoiti olan yararlı böceğin laboratuvarda üretim ve çoğaltılmasının yapılarak olumsuz etki yaşanan alanlar başta olmak üzere fındık bahçelerine salınacağını söyledi.

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Kahverengi kokarca ile mücadele için biyolojik laboratuvar kuruldu
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