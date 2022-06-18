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Giriş Tarihi: 18.6.2022 10:32 Son Güncelleme: 18.6.2022 11:13

Kahveyle kamuflaj yapılan esrar Barbara’dan kaçmadı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kahveyle kamuflaj yapılan esrar Barbara’dan kaçmadı

Adana polisi, bir tır içerisinde narkotik köpeği Barbara’yla arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği valizler içerisinde 72 kilogram esrar ele geçirildi. Esrarın koku yaymaması için kahveyle kaplandığı görüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü bir tırı takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu.

BARBARA TEPKİ VERDİ
Şoför N.T.'nin (46) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın araç dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilogram esrar ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunda, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kahveyle kamuflaj yapılan esrar Barbara’dan kaçmadı
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