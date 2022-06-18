Kahveyle kamuflaj yapılan esrar Barbara’dan kaçmadı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü bir tırı takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu.
BARBARA TEPKİ VERDİ
Şoför N.T.'nin (46) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın araç dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilogram esrar ele geçirildi.