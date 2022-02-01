İstanbul'da H.Ş. ve H.K.Ş. isimli iki yankesici; son olarak Bayrampaşa'da seyir halindeki bir toplu taşıma aracında bir yolcunun cep telefonunu çaldı. Detaylı inceleme başlatıldı.





Kalabalıktan faydalanıp cep telefonlarını böyle çaldılar! | Video



Yapılan güvenlik kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda yankesicilik suçunu gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlikleri tespit edildi. 2 şüpheli de Esenler İlçesi'nde yakalandı.





"Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. H.K.Ş. isimli diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.