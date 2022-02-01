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Giriş Tarihi: 1.2.2022 14:18 Son Güncelleme: 1.2.2022 14:48

Kalabalıktan faydalanıp cep telefonlarını böyle çaldılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kalabalıktan faydalanıp cep telefonlarını böyle çaldılar

İstanbul’da bindikleri otobüslerde kalabalıktan faydalanarak yolcuların ceplerinden cep telefonlarını çalan 2 yankesici yakalandı.

İstanbul'da H.Ş. ve H.K.Ş. isimli iki yankesici; son olarak Bayrampaşa'da seyir halindeki bir toplu taşıma aracında bir yolcunun cep telefonunu çaldı. Detaylı inceleme başlatıldı.

Kalabalıktan faydalanıp cep telefonlarını böyle çaldılar! | Video


Yapılan güvenlik kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda yankesicilik suçunu gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlikleri tespit edildi. 2 şüpheli de Esenler İlçesi'nde yakalandı.



"Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. H.K.Ş. isimli diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kalabalıktan faydalanıp cep telefonlarını böyle çaldılar
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