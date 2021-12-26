Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı! Bandırmalıoğlu ve Aslan’ı olay yerine götürmüş...





Bu sırada Aslan'ı Caner K. isimli arkadaşının davet ettiğini ve kendisinin şoförlüğü ile olay yerine gittiklerini ifade ettiği belirtilen Mert B.'nin, masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiği kaydedildi. Avukatının da çatışmanın ardında 'Lord Of The Seas' adlı gemi olduğu iddialarına ilişkin savunma yaptığı ve olayın boyutunun büyütülmemesi gerektiği, masada gemi konuşmaya yetkili kimsenin olmadığını söylediği belirtildi.