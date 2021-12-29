Son dakika: Kalamış’taki silahlı çatışmada yeni tutuklamalar: İsimlerden biri çok önemli!





"BEN VURMASAYDIM…"

Bu gelişmelerin ardından hastanede olan şüphelilerden ve firari olarak Diyarbakır'da yakalanan toplamda 2 şüpheli daha adliyeye getirildi. Diyarbakır'da yakalanıp adliyeye getirilen firari şüpheli Caner K., 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı. Yine kritik şüphelilerden biri olan Fuat Ç. ise tedavi işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce emniyete ardından adliyeye götürüldü.