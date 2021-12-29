Son dakika: Kalamış’taki silahlı çatışmada yeni tutuklamalar: İsimlerden biri çok önemli!

Kadıköy Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vuruldu. Peş peşe çıkan silah seslerinin ardından 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin bir dönem Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu öğrenildi.
ÖNCE KRİTİK YEĞEN TUTUKLANDI
Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir soruşturma başlattı. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü olayda yaralandıkları için hastanede tedavi altına alındı. 4'ü ise geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı çatışma sonrası Susurluk Dosyası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldürüldüğü olayın ardından 4 şüpheliden 1'i savcılıktan, 2'si adli kontrolle hakimlikten serbest kaldı. Ziya Bandırmalıoğlu'nun yeğeni Mert B. ise kritik bir isim olarak 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı.
"BEN VURMASAYDIM…"
Bu gelişmelerin ardından hastanede olan şüphelilerden ve firari olarak Diyarbakır'da yakalanan toplamda 2 şüpheli daha adliyeye getirildi. Diyarbakır'da yakalanıp adliyeye getirilen firari şüpheli Caner K., 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı. Yine kritik şüphelilerden biri olan Fuat Ç. ise tedavi işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce emniyete ardından adliyeye götürüldü.
Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen şüphelinin Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ı öldürdüğü değerlendiriliyor. Öyle ki Ziya Bandırmalıoğlu'nun elinden silahı alarak ateş açtığı düşünülen Fuat Ç.'nin "Ben vurmasaydım onlar bizi vuracaktı" dediği öğrenildi. Fuat Ç. 'kasten öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklandı.