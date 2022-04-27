Kalan 400 aslandan 3’ü daha telef oldu

Uganda'daki Queen Elizabeth Ulusal Parkı'nın yakınlarında 3 aslanın, bir otelin "elektrik çitine takılarak" telef olduğu iddia edildi. Uganda Yaban Hayatı Kurumu (UWA), bir yetişkin dişi aslan ve iki yavrusunun, elektrik tellerinin yanında ölü bulunduğunu açıkladı. UWA Sözcüsü Bashir Hangi, aslanların ölümünü, "sadece 400 aslanın kaldığı bir ülkede büyük bir darbe" olarak nitelendirdi. Bu olayla son bir yılda Queen Elizabeth Ulusal Parkı'nda ölen aslan sayısı 9'a çıktı. Mart 2021'de de 6 aslan zehirlenme şüphesiyle ölü bulunmuştu. AA