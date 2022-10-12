Kalaşnikof ticareti yapan kişiler tutuklandı

Adana polisi geçtiğimiz mayıs ayında bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda 'ladin' tip 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik evinin sahibi M.A.B. gözaltına alınarak tutuklandı. 2 bin dolara satıldığı öğrenilen Kalaşnikofların kim tarafından ve nereden ülkeye sokulduğunu araştıran polis, ulaştığı 6 ismi de gerçekleştirdiği şok baskında yakaladı. Sorguları tamamlanan zanlılardan 4 kişi tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme ve hakaret suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B.'nin, silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 14 Mayıs günü M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'ndeki çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı.

AYAĞI KIRILDI

Polisin geldiğini gören M.A.B., 2'nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, kaçmak isterken ayağını kırdı. M.A.B. tedavisi için hastaneye götürülürken, evinde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.A.B.'nin ifadesi doğrultusunda, birlikte çalıştıkları tespit edilen N.D. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 BİN DOLARA SATILIYOR

KOM ekipleri, silahların nereden ve kim tarafından ülkeye sokulduğunun belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamında S.A. ve E.Ş. isimli şüphelilerin Suriye'nin İdlip kentinde temin ettikleri uzun namlulu tüfekleri; İ.H. ve B.Y. aracılığıyla yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri saptandı. Silahların tutuklu şüpheliler M.A.B. ve N.D.'ye teslim edildiği, 2 bin Dolar karşılığında da satıldığı belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., E.Ş., İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Z.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.