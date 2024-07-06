Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da Kamur Polat, kavga ettiği A.Ş. adlı bir kişi tarafından kalaşnikofla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı kol ve bacağından yaralanmış halde bulunarak gözaltına alındı.

KALAŞNİKOFLA KAVGAYA GELDİ

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1115 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kamuran Polat ve A.Ş. arasında silahlı kavga çıktı. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof tüfek ile Kamuran Polat göğüs, sol kol ve sol bacağına ateş etti.

YARALI BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kamuran Polat, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri ise kaçan A.Ş.'yi Yeşilbağlar Mahallesi'nde kol ve bacağından yaralanmış halde buldu. A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamuran Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.