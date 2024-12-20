Kalaşnikoflu kuyumcu soygunu

Adana'da 3 gaspçı, kalaşnikof tüfekle birlikte girdikleri kuyumcu dükkanında soygun yapıp kaçtı. Şans eseri ölü ya da yaralının olmadığı olayda polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı. İş yerindeki bir miktar altını alan soyguncular, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kuyumcuda çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.