Kalaycılık mesleğini özveriyle yaşatıyor

Kırşehir'in tarihi Zanaatkârlar Çarşısı'nda, 800 yıllık Ahilik kültürünün izlerini taşıyan dede yadigârı kalaycılık mesleği, şehrin son kalaycı ustası Hakkı Demirkalp (41) tarafından 33 yıldır yaşatılmaya çalışılıyor. Demirkalp "Artık meslekte son nefesi vermek üzereyiz. 7 yaşımda dedemden ve babamdan Ahilik prensibiyle öğrendiğim mesleğimi aktaracak bir çırağım bile yok. Günümüzde gençler geleneksel mesleklere ilgi duymuyor. Artık zanaat öğrenmek ya da bir ustanın yanında yetişmek istemiyorlar. İşimiz sabır ve ustalık ister. Her bakır kapta emek, alın teri var. Eski eşyalar bu meslekle yeniden hayat buluyor. Farkında değiliz ama tarihimiz, kültürümüz yok oluyor" dedi.