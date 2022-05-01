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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Kalbimizde ay yıldız var

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kalbimizde ay yıldız var
Suriye İdlib'in Killi bölgesindeki çadır kampta kalan Suriyeliler AFAD koordinasyonunda yaptırılan briket evlere taşınacak olmanın heyecanını yaşıyor. Türkiye'nin yardımları sayesinde ayakta kaldıklarını söyleyen Hüveyye, çadırına dev bir Türk bayrağı astı. Hüveyye, "Dünya bizi umursamazken bir tek Türkiye elimizden tuttu. Her zaman duacınız. Kalbimizde ay yıldız var. Evim bombalandı. Bir evladımı, annemi, babamı, dedemi ve akrabalarımı o bombalar yüzünden kaybettim. Türkiye olmasaydı gıda ve sağlık açısından herhangi bir yardım gelmezdi" dedi. Çadır kampta kalan çocuklar da 'Türkiye'de yaşayan herkesin bayramını kutlarız' dedi.

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