Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesinde yaşayan Ramazan Babacan, henüz bilinmeyen bir nedenle Emre Rahman Yelseli ve ailesiyle tartışma yaşadı. Daha sonra emre Rahman Yelseli'yi arayarak konuşmak istediğini söyleyen Ramazan Babacan, ve Yelseli bir otomobile binerek Küçükkumla mezarlığına gitti. Burada bir süre konuşan ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Babacan, yanındaki bıçağı Yelseli'nin kalbine sapladı. O sırada Emre Rahman Yelseli de, yanındaki silahla Ramazan Babacan'ı bacağından vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Yelseli, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Emre Rahman Yelseli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda boş kovana da rastlarken, cinayet ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zanlı Ramazan Babacan, gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.