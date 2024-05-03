Kalbinden bıçaklandı kurtarılamadı

İstanbul Başakşehir'de 15 yaşındaki A.R.Ç., 4 ay önce kuzenini bıçakladı. Kuzenine "seninle arkadaşlık edenleri öldüreceğim" diyen A.R.Ç. (17) kuzeninin yanındaki arkadaşını öldürdü. Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşandı. Samet D. (15) arkadaşı Barış Aksoy (16) ile evlerinin çatısında oturuyordu. Yanlarına Samet D.'nin kuzeni A.R.Ç. geldi. 4 ay önce kuzeni Samet D.'yi bıçakladıktan sonra "seninle arkadaşlık kuranları öldüreceğim" dediği öne sürülen A.R.Ç., Barış Aksoy ile tartıştı. Aksoy sokağa çıktı, A.R.Ç. de peşinden gitti. A.R.Ç. evin yaklaşık 200 metre ilerisinde Aksoy'u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Barış Aksoy kaldırıldığı hastanede dün sabah 05.00 sıralarında doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.R.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.