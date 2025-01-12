Kalbine 2 kurşun girdi hayatta kalmayı başardı

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir erkek kuaföründe geçtiğimiz 28 Haziran günü akıl almaz bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Necmi Cengiz, kuaförün sahibi İbrahim Türk'ü (39) önce dışarı çağırıp konuşmak istedi, ardından da silahını çıkarıp Türk'ün kalbine 2 el ateş etti. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre hastanede tedavi gören İbrahim Türk mucize eseri hayatta kaldı ve yaşama tutundu. Kameraya yansıyan saldırıda saldırganın önce İbrahim Türk'ün kalbine, sonra boynuna ve son olarak ayaklarına ateş açtığı görüldü. Savcılık, Necmi Cengiz'in "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.