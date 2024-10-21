Kalbini çantasında taşıyor

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu zaman zaman zor anlar yaşayan Sanrı'ya, 2020 yılında yapay kalp makinesi bağlandı. 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdüren Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor. Çantasında taşıdığı kalbiyle önceleri çok zorluk yaşadığını sonra zamanla alıştığını belirten Sanrı, "Önceleri çok zahmet çektik artık rahatım. Tabii zorlukları da var. Bunun özel şarj makinası var.Pilleri devamlı içinde duruyor. Üstünde de dört tane alanı var. 4 tanesi şarjda duruyor iki tanesi de makinada. Eskiden makinaya takınca 20 saat götürüyordu, şimdi 10-12 saat arası götürüyor. Yürüyüş yaptığın zaman çabuk bitiyor, oturduğun zaman daha uzun süre gidiyor. Kalp ne kadar yorulursa pil o kadar erken bitiyor. Çarşıya giderken iki tane de yedek yanımda pil taşıyorum" dedi. Yapay kalbin kendini yaşama bağladığını anlatan Sanrı, "Bunu takmasalardı ölecektim. Kalbim bitmiş hiç kan pompalamıyordu, 140-150 kilolara gelmişti vücudum. Üç günde, 23 kilo ödem attım. Ondan sonra ameliyata girdik. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Hayatıma bununla devam ediyorum. Şimdi bütün hayatım bu piller oldu. Buradan herkese söylüyorum, kalbinizin kıymetini bilin" diye konuştu.