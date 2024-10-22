Kalbini çantasında taşıyor





'ÇANTAMDA TAŞIDIĞIM KALBİM İLE YAŞAMAYA ALIŞTIM'

Çantasında taşıdığı kalbiyle önceleri çok zorluk yaşadığını sonra zamanla alıştığını belirten Sanrı, "Önceleri çok zahmet çektik artık rahatım yani. Tabii zorlukları var ama. Bunun özel şarj makinası var. Pilleri devamlı içinde duruyor. Üstünde de dört tane alanı var. 4 tanesi şarjda duruyor iki tanesi de makinada. Eskiden makinaya takınca 20 saat götürüyordu, şimdi 10-12 saat arası götürüyor. Yürüyüş yaptığın zaman çabuk bitiyor, oturduğun zaman daha uzun süre gidiyor. Kalp ne kadar yorulursa o kadar erken bitiyor. Çarşıya giderken iki tane de yedek yanımda pil taşıyorum" dedi.