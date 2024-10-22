Kalbini çantasında taşıyor

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Sanri, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl tedavi gören Sanri'ye, kalbinin çalışmadığı için İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede elektronik yapay kalp makinesi takıldı. Kablolarla makine kalbe bağlandı ve şarjla çalışan yapay kalbi kan pompalayarak çalışıyor. Sanrı, 4 yıldır omuzuna astığı yapay kalp makinesini şarj ederek yaşamını sürdürüyor. Bisiklete, arabaya binip evin bahçesine ektiği çiçekleri ve meyveleri yetiştirip normal hayatına devam eden Sanri'nin tek korkusu ise elektriklerin kesilmesi. Sanri'nin yapay kalbinin bataryalarının şarjı bitip elektrikler kesilmesiyle 5 dakika içinde şarj edemediği takdirde kalbi duruyor.
'ÇANTAMDA TAŞIDIĞIM KALBİM İLE YAŞAMAYA ALIŞTIM'
Çantasında taşıdığı kalbiyle önceleri çok zorluk yaşadığını sonra zamanla alıştığını belirten Sanrı, "Önceleri çok zahmet çektik artık rahatım yani. Tabii zorlukları var ama. Bunun özel şarj makinası var. Pilleri devamlı içinde duruyor. Üstünde de dört tane alanı var. 4 tanesi şarjda duruyor iki tanesi de makinada. Eskiden makinaya takınca 20 saat götürüyordu, şimdi 10-12 saat arası götürüyor. Yürüyüş yaptığın zaman çabuk bitiyor, oturduğun zaman daha uzun süre gidiyor. Kalp ne kadar yorulursa o kadar erken bitiyor. Çarşıya giderken iki tane de yedek yanımda pil taşıyorum" dedi.
'KALBİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN, YAPAY KALP OLMAZSA ÖLECEKTİM'
Yapay kalbin kendini yaşama bağladığını anlatan Sanrı, "Bunu takmasalardı ölecektim. Kalbim bitmiş hiç kan pompalamıyordu, 140-150 kilolara gelmişti vücudum. Üç günde, 23 kilo ödem attım. Ondan sonra ameliyata girdik. Bir hafta yoğun bakımda kaldım. Sonra hayatıma bununla devam ediyorum. Şimdi bütün hayatım piller oldu. Buradan herkese söylüyorum, kalbinizin kıynetini bilin. Ben bilemedim." diye konuştu.