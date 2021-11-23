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Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:53

Kaldığı bakımevinden kaybolmuştu! Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu'nu bakıcı mı kaçırdı?

SABAH İNTERNET
Kaldığı bakımevinden kaybolmuştu! Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu’nu bakıcı mı kaçırdı?

Gayrimenkul zengini olanTülin Enbiyaoğlu, İzmir'de bir bakım evinde kalıyordu. Geçtiğimiz cuma gününden beri kayıp olan kadın için arama çalışmaları başlatılırken, kızı ve torunundan çarpıcı iddialar geldi. Enbiyaoğlu'nun kaybolmasının ardından açıklamalarda bulunan kızı, Hanzade Altıparmak ve torunu Bige Altıparmak, açıklamalarında Tülin Enbiyaoğlu'nu eski bakıcısının kaçırdığını ileri sürdüler. Öte yandan eski bakıcı M.N.A.'nın daha önce Enbiyaoğlu'na 200 bin TL'lik senet imzalattığı da ortaya çıktı. İşte haberin son dakika detayları...

Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), İzmir'de kaldığı özel bakımevinde 19 Kasım Cuma günü ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyo-kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği 'Association Suisse-Turquie'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi olan Tülin Enbiyaoğlu'ndan Haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak (59) ve torunu mimar Bige Altıparmak (36) kayıp başvurusunda bulundu.


Torunu mimar Bige Altıparmak

Anneannesinin varlıklı bir kadın olduğunu belirten Bige Altıparmak, onun eski bakıcısı M.N.A. (62) tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Polis, Enbiyaoğlu ile eski bakıcısı M.N.A.'yı arıyor.


Ailenin avukatı Hasan Ozan Orpak

200 BİN LİRALIK SENET...
Tülin Enbiyaoğlu'nun eski bakıcısı M.N.A. hakkında savcılığa 9 Şubat'ta yaptığı suç duyurusunda, "M.N.A.'yı bakıcım olarak işe aldım. Kendisine 30 bin lira civarındaki maaşlarımı çekmesi için vekalet verdim. Daha sonra kızımın yanında kalmaya başladım. Onu arayıp eşyalarımı getirmesini istedim. O sıra bana 'Bana para göndereceksin, para vermezsen elimdeki 200 bin liralık senedi işleme koyarım' dedi. İşe başladığı zamanlar ben senet imzalamıştım. Bu senedi baskı altında ve tehditle imzaladım. Bu senedi imzalamazsam beni huzurevine götüreceğini, aç bırakacağını söyledi. Ben de bakıma muhtaç olduğum için imzalamak zorunda kaldım. M.N.A., benden para talep etmekte ve senedi işleme koyacağını söylüyor. Bana şantaj yapan ve haksız yere para talep eden M.N.A.'dan şikâyetçiyim" diye ifade verdiği öğrenildi.


Eski bakıcısı M.N.A.

ESKİ BAKICISI KAÇIRDI İDDİASI
Ailenin avukatı Hasan Ozan Orpak, "Biz eski bakıcısı tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu kişinin elinde bizim bildiğimiz sadece 200 bin liralık senet var. Başka senetler olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Kendisinden haber alamıyoruz. Bakıcının Enbiyaoğlu ile gönül bağı kurduğunu, bunu da parası için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü arada yaş farkı var. Maddi anlamda da büyük uçurum var. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuksal olarak Enbiyaoğlu'nun kısıtlanması için her türlü yola başvuracağız" diye konuştu.

'CAN GÜVENLİĞİ YOK! HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'
Anneannesininhayatından endişe ettiklerini belirten torunu Bige Altıparmak, "Kaçırıldığını düşünüyoruz. Can güvenliği yok. Nerede bilmiyoruz. Bakıcısından şüpheleniyoruz. Çünkü onu tehdit ettiğini, zorla senet imzalattığını biliyoruz. Anneannemin sağlığının yerinde olup olmadığını da bilmiyoruz. Onun yanında kalmak zorunda olduğunu sanıyoruz. Anneannem varlığı ve geliri çok yüksek bir kadın, onlar bu varlığa göz diktiler. Vekalet alıp zimmetlerine geçiriyorlar. Bu daha önce yaşandı. Vekaleti iptal ettik. Parasını almaya çalışıyorlar. Can güvenliğinden emin değiliz. Tekrar vekalet alıp üzerindeki mal varlıklarını almak için uğraşacaklardır. O bakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kayıp ihbarı da yaptık" diye konuştu.

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Kaldığı bakımevinden kaybolmuştu! Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu'nu bakıcı mı kaçırdı?
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