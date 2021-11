Kaldığı bakımevinden kaybolmuştu! Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu’nu bakıcı mı kaçırdı?

'CAN GÜVENLİĞİ YOK! HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'

Anneannesininhayatından endişe ettiklerini belirten torunu Bige Altıparmak, "Kaçırıldığını düşünüyoruz. Can güvenliği yok. Nerede bilmiyoruz. Bakıcısından şüpheleniyoruz. Çünkü onu tehdit ettiğini, zorla senet imzalattığını biliyoruz. Anneannemin sağlığının yerinde olup olmadığını da bilmiyoruz. Onun yanında kalmak zorunda olduğunu sanıyoruz. Anneannem varlığı ve geliri çok yüksek bir kadın, onlar bu varlığa göz diktiler. Vekalet alıp zimmetlerine geçiriyorlar. Bu daha önce yaşandı. Vekaleti iptal ettik. Parasını almaya çalışıyorlar. Can güvenliğinden emin değiliz. Tekrar vekalet alıp üzerindeki mal varlıklarını almak için uğraşacaklardır. O bakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kayıp ihbarı da yaptık" diye konuştu.