Kaldırım taşıyla 36 milyonluk vurgun yapılmıştı: Sanıklar ilk kez hakim karşısında

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete 1 Mart'ta operasyon yapılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 12'si tutuklu 16 sanık geldi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

"KALDIRIM TAŞIYLA İLGİM YOK, BENİ BU HENGÂMEDEN KURTARIN"



Duruşmada tutuklu yargılanan Tayfun Gıcır, savunmasında " İddianamede geçen sigorta poliçesini ne gördüm ne de imzaladım. Şirketleri tanımıyorum. Araba tamir bakımı yaparım. Hasan Kayacıköse, dış hizmet alımlarında bir eksiklik yapıldığını, bu durumu aşmak için firma dışından birinin sorumluluk alması gerektiğini, karakola gidilerek ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Bana iş yolluyordu, minnet borcuyla ben beyan yazdım, imzaladım. Çıkar yok. Manik bir dönemimde hezayanla yaptığım bir şeydi. Kaldırım taşıyla ilgim yok, görmedim. 9 aydır tutukluyum, beni bu hengâmeden kurtarın" diyerek tahliyesini istedi.



"9 AYDIR NEDEN CEZAEVİNDE YATTIĞIMI BİLMİYORUM"



Tutuklu bulunan Bora İbiş ise, gümrük müşavirlik şirketinde çalıştığını, tutuklanmadan bir gün önce işten çıkartıldığını belirterek "Müdür yardımcısı dilekçeyi okudu, ilgili memurları atadı. Bu dilekçeyi muayene memuruna götürdüm. Konteynırlar indirildi, açıldı. Konteynırlarda gri renkli büyük taşlar vardı. Tutanak sonrası konteynırlar gümrükten geri çıkarıldı. Çıkarılan 2 konteynır gümrük sahasına sonra yeniden getirilmiş. 9 aydır neden cezaevinde yattığımı bilmiyorum. Gümrük mevzuatını ihlal edecek bir şey yapmadım. Herhangi bir suça karışmadım" dedi.

"HERHANGİ BİR KALDIRIM TAŞI GÖRMEDİM"



Sanıklardan Dursun Koçyiğit savunmasında Saime Koçyiğit'in eşi olduğunu ve eşinin şirket sahibi olduğunu ifade ederek" Kendim de işlerle ilgileniyorum. Söz sahibi eşimdir. Kardeşim mağdur şirket ile ticari ilişki kurmuştur. 80-100 milyon dolar ticaretimiz olmuştur. Kaldırım taşıyla ilgili bilgim yoktur. Bu durumu gelen maillerden öğrendik. Ben sevkiyatın kaç parça halinde gerçekleştiğini bilmiyorum. 1-2 kere sevkiyat yükleme esnasında bulundum. Bu yüklemeler külçe bakır üzerineydi. Benim ilgili firmaya gönderilen kaldırım taşlarıyla ilgili bilgim yoktur. Mühürlenen konteynırların içinde bakır vardı. Herhangi bir kaldırım taşı görmedim" diye konuştu.

"BEN ENAYİ YERİNE KONULDUM, KALDIRIM TAŞI ALMADIM"



Mollaoğlu ise "Muammer Karaman, bana biriyle görüştüğünü, kaldırım taşı alacağını ancak muhasebe sorunu çıktığını, benim almamı bu sayede ticarette yapacağımı söyledi. Bende ticaret yapacağım diye kabul ettim. Bir gün geçtikten sonra benim firma bilgilerim verilmiş, fatura kesilmiş. Malı alan kişi malı alıp götürmüş. Ben enayi yerine konuldum. Kaldırım taşı almadım, bir yere de vermedim. İddianamede benim paravan şirket olduğum söyleniyor. Dolandırıcılık olayı olmadan önce faal bir şirketim vardı. Paravan şirket değilim, kukla değilim. Aylardır suçsuz yere yatıyorum" diyerek savunmada bulundu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat ve tahliye taleplerinde bulundu.

4 TUTUKLU SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bora İbiş, Orhan Mollaoğlu, Çağrı Koçoğlu ve Tayfur Gıcır'ın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.