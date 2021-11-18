İstanbul Emniyeti'nin "Mala Zarar Verme" ve "Görevli Memura Mukavemet" soruşturması önceki gece saat 00.40 sıralarında Bağcılar İlçesi'ne bağlı Kemal Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yaşanan olay üzerine açıldı. Polisler, kaldırım taşı atarak banka ATM'lerine zarar veren E.B. isimli saldırgana müdahale etti. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kaldırım taşıyla ATM’lere saldırdı... Bir polisi de yaraladı... | Video

İddialara göre; polislere küfür ve hakaretler ederek cebinden çıkardığı bir cisimle saldırı girişiminde bulunan ve bir polisi yaraladığı iddia edilen saldırgan E.B. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.