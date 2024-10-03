Kaldırım taşıyla polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta 23 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru Zafer Mat (48) ve meslektaşları, 16 suçtan sabıkalı olan Burhan Bağış'ı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. O sırada Burhan Bağış polislere taş atınca, başına taş isabet etmesi sonucu yaralanan polis Zafer Mat duvardan düşerek yaralandı. Polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Burhan Bağış hakim karşısına çıktı. İstanbul 16 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Duruşmada şehit polisi Zafer Mat'ın eşi Zeynep Mat ve avukatları hazır bulundu.

"BENİM ŞUURUM YERİNDE DEĞİLDİ"

Savunma yapan sanık Burhan Bağış, "Benim karşı tarafla bir hasımlığım yoktur. Kasıtlı olarak bir şey yapmışlığım yoktur. Evde tadilat yapılmıştı. Benim şuurum yerinde değildi. Kaldırım taşı deniyor ama sonradan dahi konulmuş olabilir. Benim yeni yeni aklım başıma geliyor. Tedavi gördüğümü önceden söylemiştim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Şehit polis memurunun eşi Zeynep Mat ise, "Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Cumhuriyet Savcısı sanığın cezalandırılması talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Burhan Bağış'ın "Görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.