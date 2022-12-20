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Giriş Tarihi: 20.12.2022 10:57 Son Güncelleme: 20.12.2022 11:02

Kaldırıma çıkan araç yayalara çarptı: 2 ölü

Malatya’da ticari aracın çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Kaldırıma çıkan araç yayalara çarptı: 2 ölü

Malatya'da N.S. idaresindeki hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki Şemsettin Karadağ ve 17 yaşındaki Hivan Taşkıner'e çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrolde Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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Kaldırıma çıkan araç yayalara çarptı: 2 ölü
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