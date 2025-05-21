Kaldırımda duran küçük kızı kucağına almak istemişti: O şüpheli tutuklandı

Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kişi kaldırımda duran küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kişiyi Hürriyetten Yoksun Kılma" suçu ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın kaldırımda yürüdüğü esnada bir kız çocuğunu kucağına almak istediği fakat orada bulunan babası tarafından müdahale edilmesi sonucunda şahsın olay yerinden kaçtığı belirlendi. Arnavutköy polisi kısa sürede kimlik bilgileri tespit edilen M.S.O. isimli şahsı gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.