Kaldırımda beklerken yere düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Teoamanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan inşaat ustası Sadık Işıklı akşam saatlerinde otobüse binerek inşaatta çalışmak için Antalya'da bulunan arkadaşlarının yanına geldi. Arkadaşları ile cadde üzerinde buluşmak için kaldırım üzerinde bekleyen 2 çocuk babası bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Işıklı'nın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DÜŞTÜĞÜ YERDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen inşaat ustasının arkadaşları ise büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.