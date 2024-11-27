Kaldırımda ölü bulundu

Burdur'da saat 06.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir otelin önünde kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemede Ahmet Ç.'nin bulunduğu yerdeki otelin 3'üncü katında yer alan odada konakladığı tespit edildi. İntihar ettiği değerlendirilen Ahmet Ç.'nin cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.