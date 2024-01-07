Kaldırımda platonik aşık dehşeti

İstanbul'da Fazilet Doğan, bir dönem aynı işerinde çalıştığı platonik aşığının bıçaklı saldırısına uğradı. Ümraniye'nin Namık Kemal Mahallesi'nde önceki akşam Fazilet Doğan kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Saldırganın elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Şüpheli ile Fazilet Doğan'ın iş arkadaşı oldukları şüphelinin ise platonik olarak kadına aşık olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2 ay önce işten çıktığı belirtildi.