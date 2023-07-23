Kaldırımda yürürken otomobil çarptı

Konya'da, Veysi Öztur'un kullandığı otomobil, Saraçoğlu Caddesinden Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Güler ailesinin çocukları Mehmet Efe Güler (11) ile Hayrünisa Güler'e (7) çarptı. Yaralanan iki kardeş çevredeki Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 yaşındaki Hayrunnisa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Efe Güler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Veysi Öztur ifadesinde, başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybettiğini ileri sürdü. Bu arada Bursa'da meydana gelen kazada ise Berkay Seçkin'in (25) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpan araçtaki Seçkin ölürken, yanındaki arkadaşı Abdulkadir Yalnız ise yaralandı.