Haberler Yaşam Haberleri Kaldırımda yürüyen 2 arkadaş, otomobilin çarpmasıyla öldü! Olay yerinden aracı terk ederek kaçtı
Giriş Tarihi: 26.2.2024 10:33 Son Güncelleme: 26.2.2024 10:45

Kaldırımda yürüyen 2 arkadaş, otomobilin çarpmasıyla öldü! Olay yerinden aracı terk ederek kaçtı

Ankara'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan zanlı aracı 100 metre ilerde terk ederek olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kaldırımda yürüyen 2 arkadaş, otomobilin çarpmasıyla öldü! Olay yerinden aracı terk ederek kaçtı

Ankara'nın Etimesgut İlçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C.'ye kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARACI TERK EDEREK KAÇTI

Kaldırımda yürüyen 2 arkadaşın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerine 100 metre mesafede terk edip olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaldırımda yürüyen 2 arkadaş, otomobilin çarpmasıyla öldü! Olay yerinden aracı terk ederek kaçtı
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