Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobil çarptı

Adapazarı Atatürk Bulvarı'nın Yenicami mevkiindeki trafik kazasında 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki otomobilin sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle birlikte kaldırıma çıkan otomobil, bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki M.A. isimli bebeğiyle kaldırımda yürüyen 25 yaşındaki Suriye uyrukla İ.A. isimli kadına çarptı. Kaza sırasında bebek arabası savrulurken, yabancı uyruklu kadın ise aracın altında kalarak yaklaşık 5 metre yüzüstü sürüklendi.

Çevrede bulunan vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı sırada Sakarya Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş şoka giden kadın sürücü A.Ç.'yi araçtan indirdi ve direksiyon başına geçti. Çevredeki vatandaşların otomobili havaya kaldırdığı anda Başkan Ali Bektaş aracı geri vitese katıp kadının üstünden kurtardı. Yaralı İ.A. ile 1 yaşındaki bebeği M.A.'ya ilk müdahale olay yerindeki bir beyaz eşya mağazasında yapıldı. Mağaza çalışanları kadın ve çocuğuna su verirken, Başkan Bektaş 112 Acil Servis'e ihbarda buldu.

Bebek arabasında çocuk başından yaralandığı olayda annenin yine başından kan geldiği görüldü. Olay yerine gelen 112 acil servise ait iki ambulans anne ile bebeğini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'ne kaldırdı. Kaza sırasında kadın sürücü ve yanında bulunan çocuğu büyük şok yaşadı. Araçtan inen ve büyük üzüntü yaşayan kadın sürücü hiçbir şey hatırlamadığını belirterek, "Olamaz. Ne oldu! Kurtuldu mu! Bir şey oldu mu! Bir şey olmadı dimi! Araç altında biri var mı! Allah'ım" diye feryat etti.

Kaza sonrasında polis ve zabıta olay yerinde gerekli önlemleri alırken, yaşanan olay beyaz eşya mağazasının güvenlik kameralarına an be an yansıdı.