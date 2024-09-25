Kaldırımda yürüyen çocuk aracın altında can verdi

Amasya'da kaldırıma dalan araç, 15 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. 15 yaşındaki çocuğa çarpan araç daha sonra bir ağaca çarparak durabildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 15 yaşındaki yaya hayatını kaybetti, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Merzifon Cumhuriyet Caddesi Kaymakamlık konutu önünde A.K idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki çocuğu altına alan araç, daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü A.K. yaralanırken, çarptığı 15 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.