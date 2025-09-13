Kaldırımda yürüyen kadını kapkaç yapan zanlı güven timleri tarafından yakalandı

Olay, geçtiğimiz ayın son günlerinde akşam saat 22.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi.Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli bir kadın, önlerinde bekleyen şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın, olayın şokuyla şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kadının metrelerce kovaladığı şüpheli E.T., Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Kapkaç'a uğrayan D.Ç. isimli kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildikten sonra 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen cep telefonu ise sahibi D.Ç.'ye teslim edildi.