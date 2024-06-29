Kaldırımdan giden hafriyat kamyonu sürücüne gözaltı

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar İlçesi E-5 Yan Yol üzerinde aracını kaldırımdan kullanan hafriyat kamyonu sürücüsü A.G.'yi gözaltına aldı. "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Saygısızca araç kullanmak" maddelerinden iki bin 70 lira idari para cezası kesilen A.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.