Haberler Yaşam Haberleri Kalem kapağı yutan Muhammed için zamanla yarış
Giriş Tarihi: 2.8.2023

Kalem kapağı yutan Muhammed için zamanla yarış

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tükenmez kalem kapağı yutan 13 aylık Muhammed Yakup Alto, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopteri ile hastaneye Diyarbakır’a sevk edildi. SABAH’a konuşan baba Metin Alto, akciğerindeki tükenmez kalem kapağı çıkarıldığı oğlunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Geçen ay bir yaşına basan ve doğum gününü yaptığımız Muhammed’e dua edin” dedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
ABİDİN YEL
Kalem kapağı yutan Muhammed için zamanla yarış

Cizre'de evde oyun oynadığı sırada ağabeyi ile çarpışan Muhammet Yakup Alto, bir anda yere yığıldı. Ailesinin gözleri önünde yaşanan olayda küçük çocuk nefes alamamaya başladı. Babası Metin Alto'nun oğluna yaptığı tüm müdahalelere rağmen durumu gittikçe kötüleşince Muhammed'in Cizre Devlet Hastanesi Acili'ne getirildi.



Doktorların acilde resüsitasyon biriminde yaptıkları ilk müdahalede durumu kötü olan Muhammed Yakup, hastane yoğun bakımda entübe edildi. Çekilen görüntülemelerinde sağ ana akciğer bronşunda yabancı cisim olduğu görüldü. Bunun üzerine Göğüs Cerrahi doktoruna danışıldı. Göğüs cerrahi doktoru, minik çocuğun ana bronşunda olan ve hayati tehlike yaşattıran yabancı cismin çıkartılması için Rijid Bronskopi yapılması gerektiği belirtildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞILDI

Şırnak ve yakın kentlerde bu imkânların olmadığı ve en yakın Rijid Bronkoskopi yapılabilen yerin ise, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi olduğu belirlendi. Küçük Muhammed'in kara yolu ile gönderilmesinin hayati risk olduğu belirtilince Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi.



Diyarbakır'dan ambulans küçük Muhammed için havalandı. Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne inen hava ambulansı helikopter, talihsiz çocuğu Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne yetiştirdi. Doktorların Rijid Bronkoskopi müdahalesiyle Muhammed'in akciğer sağ ana bronşta bulunan tükenmez kalem kapağını çıkarttı. Ardından entübe edilen minik Muhammed, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

GEÇEN AY DOĞUM GÜNÜ YAPILDI

SABAH'a konuşan baba Metin Alto, oğlu Muhammed'in ağabeyi ile oynarken aniden yere yığıldığını belirterek, "Hastaneye kaldırdık. Akciğerinde tükenmez kalem kapağı olduğu belirlendi.

Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiği söylendi. Allah devletten razı olsun, helikopter ile hastaneye yetiştirildi. Kalem kapağı akciğerinden çıkarıldı. Oğlumun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Geçen ay bir yaşına basan ve doğum gününü yaptığımız Muhammed'e dua edin" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA DEPREM | İzmir, Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
Son dakika haberi: Fenerbahçe Moldova'da rahat turladı! Temsilcimizden Zimbru'ya gol yağmuru...
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?
SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde rakibi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalem kapağı yutan Muhammed için zamanla yarış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA