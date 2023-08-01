Kalem kapağı yutan Muhammed için zamanla yarış

Cizre'de evde oyun oynadığı sırada ağabeyi ile çarpışan Muhammet Yakup Alto, bir anda yere yığıldı. Ailesinin gözleri önünde yaşanan olayda küçük çocuk nefes alamamaya başladı. Babası Metin Alto'nun oğluna yaptığı tüm müdahalelere rağmen durumu gittikçe kötüleşince Muhammed'in Cizre Devlet Hastanesi Acili'ne getirildi.





Doktorların acilde resüsitasyon biriminde yaptıkları ilk müdahalede durumu kötü olan Muhammed Yakup, hastane yoğun bakımda entübe edildi. Çekilen görüntülemelerinde sağ ana akciğer bronşunda yabancı cisim olduğu görüldü. Bunun üzerine Göğüs Cerrahi doktoruna danışıldı. Göğüs cerrahi doktoru, minik çocuğun ana bronşunda olan ve hayati tehlike yaşattıran yabancı cismin çıkartılması için Rijid Bronskopi yapılması gerektiği belirtildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞILDI



Şırnak ve yakın kentlerde bu imkânların olmadığı ve en yakın Rijid Bronkoskopi yapılabilen yerin ise, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Servisi olduğu belirlendi. Küçük Muhammed'in kara yolu ile gönderilmesinin hayati risk olduğu belirtilince Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı talep edildi.





Diyarbakır'dan ambulans küçük Muhammed için havalandı. Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne inen hava ambulansı helikopter, talihsiz çocuğu Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne yetiştirdi. Doktorların Rijid Bronkoskopi müdahalesiyle Muhammed'in akciğer sağ ana bronşta bulunan tükenmez kalem kapağını çıkarttı. Ardından entübe edilen minik Muhammed, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

GEÇEN AY DOĞUM GÜNÜ YAPILDI



SABAH'a konuşan baba Metin Alto, oğlu Muhammed'in ağabeyi ile oynarken aniden yere yığıldığını belirterek, "Hastaneye kaldırdık. Akciğerinde tükenmez kalem kapağı olduğu belirlendi.



Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiği söylendi. Allah devletten razı olsun, helikopter ile hastaneye yetiştirildi. Kalem kapağı akciğerinden çıkarıldı. Oğlumun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Geçen ay bir yaşına basan ve doğum gününü yaptığımız Muhammed'e dua edin" ifadelerini kullandı.