Kalem tabancalı tefecilik çetesi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, düzenledikleri operasyonla E.Y. liderliğindeki 13 kişilik tefecilik çetesini çökertti. Çetenin, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde mağdur kişilere faiz karşılığında borç para verdikleri, teminat olarak senetler imzalattıkları ve araç ile tapu devri aldıkları saptandı. İddialara göre; faiz karşılığında geri ödenen paralar suç örgütü üyelerinin yakınlarının banka hesaplarına yatırıldı. Faiz karşılığında alınan tapuların ve araç devirlerinin de yine suç örgütü üyelerinin yakınlarına devredildiği belirlendi. Suç örgütü üyelerinin, borçlarını ödemekte zorlanan bazı mağdurların ailelerini tehdit ettikleri ve sürekli olarak baskı yaptıkları tespit edildi. İstanbul ve Batman'da düzenlenen eşzamanlı ve özel harekât destekli operasyonda; "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik" suçlarına karışan 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir çelik yelek, bir kalem görünümlü suikast silahı, bir yarı otomatik silah, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki pompalı tüfek şarjörü, çeşitli silahlar ve tasnifi devam eden çok sayıda araç satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu üç ajanda ve 2 milyon 52 bin lira değerinde 16 senet ele geçirildi.