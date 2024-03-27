Kaleme sakladığı uyuşturucuyla yakaladılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Eskişehir Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları F.Ç.'nin montunun iç cebinde 0,5 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. F.Ç. gözaltına alındı ve çantasında yapılan detaylı aramalarda; bir elektronik sigara içerisine gizlenmiş iki uyuşturucu hap, bir kalem içerisine gizlenmiş 0.5 gram Metamfetamin maddesi, 55,3 gram Ketamin, bir şırınga, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 620 lira nakit para ele geçirildi.