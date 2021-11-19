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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:08 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:21

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 6 milyar TL tasarruf sağlandı

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Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 6 milyar TL tasarruf sağlandı

Kalıcı yaz saati uygulamasında herhangi bir tasarruf olmadığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na cevap AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan geldi. Yapılan açıklamada, “Tasarruf 6 milyar TL’ye ulaştı. Elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı” denildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa neden olmuyor" açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan belgeli yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, "Kalıcı yaz saati uygulamasıyla tasarruf 6 milyar liraya ulaştı. Yaz saati uygulamasının başladığı 2016 yılından itibaren, elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca 17.00 ila 18.00 saatlerinde elektrik tüketiminde azalış elde edildiği, 08.30-17.30 mesai saatleri içinde daha fazla gün ışığından yararlanıldığı belirtildi.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin saatlik referans fiyatında da düşüş sağlandığı ifade edildi.

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Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 6 milyar TL tasarruf sağlandı
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