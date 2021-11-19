Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 6 milyar TL tasarruf sağlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa neden olmuyor" açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan belgeli yanıt geldi.



Yapılan açıklamada, "Kalıcı yaz saati uygulamasıyla tasarruf 6 milyar liraya ulaştı. Yaz saati uygulamasının başladığı 2016 yılından itibaren, elde edilen toplam enerji tasarrufu 6,82 milyar kilowatt saat olurken, yaklaşık 1.9 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacı da bu tasarrufla karşılandı" ifadelerine yer verildi.





Ayrıca 17.00 ila 18.00 saatlerinde elektrik tüketiminde azalış elde edildiği, 08.30-17.30 mesai saatleri içinde daha fazla gün ışığından yararlanıldığı belirtildi.



Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin saatlik referans fiyatında da düşüş sağlandığı ifade edildi.