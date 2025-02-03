Haberler Yaşam Haberleri Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan Tarsus'un Göçük köyünde toprağa verildi
Giriş Tarihi: 3.2.2025 14:42 Son Güncelleme: 3.2.2025 15:03

Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan Tarsus'un Göçük köyünde toprağa verildi

97 yaşında vefat eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, doğum yeri olan Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan Tarsus’un Göçük köyünde toprağa verildi

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize etmesiyle tanınan Etem Çalışkan'ın cenazesi İstanbul'dan Mersin'e getirilerek Kültür merkezi önünde düzenlenen törenin ardından cenazesi Tarsus'a getirildi.

Tarsus'ta kendi adını taşıyan Ethem Çalışkan okuma salonu önünde düzenlenen törenin ardından Etem Çalışkan'ın cenazesi doğum yeri olan Tarsus'un göçük köyü mezarlığına getirildi.

97 yaşında hayatını kaybeden Etem Çalışkan, kadının cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Tanıyanlar ve yakınları Etem Çalışkan'ın çok önemli bir ressam, hattat, kaligrafi ustası, grafiker ve dört dörtlük bir sanatkar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini ifade ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan Tarsus'un Göçük köyünde toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA