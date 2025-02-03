Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan Tarsus’un Göçük köyünde toprağa verildi

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize etmesiyle tanınan Etem Çalışkan'ın cenazesi İstanbul'dan Mersin'e getirilerek Kültür merkezi önünde düzenlenen törenin ardından cenazesi Tarsus'a getirildi.

Tarsus'ta kendi adını taşıyan Ethem Çalışkan okuma salonu önünde düzenlenen törenin ardından Etem Çalışkan'ın cenazesi doğum yeri olan Tarsus'un göçük köyü mezarlığına getirildi.

97 yaşında hayatını kaybeden Etem Çalışkan, kadının cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Tanıyanlar ve yakınları Etem Çalışkan'ın çok önemli bir ressam, hattat, kaligrafi ustası, grafiker ve dört dörtlük bir sanatkar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini ifade ettiler.