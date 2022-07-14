Kalıpları yıkın ve mutlu bir dünya kurun

Konuşmasında teknoloji, sosyal yapı ve dünyada yaşanan değişimlere değinen Şanlıdağ, "Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun. İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ama bunu deneyin, kendiniz için, geleceğiniz için, aileniz için, insanlık için. Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek ise, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde" diye konuştu.

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise, "Bilgi güçtür. Güçlü olmak istiyorsanız mesleğinizde bilgili olmalısınız. Güçlü bir veteriner hekimlik mesleği, ülkemize bilgisi oranında güç katacaktır. Çok sayıda veteriner hekimin uzmanlık yetkisini alması mesleğimizin ülke hayvancılık ekonomisine güçlü katkısının yegâne yoludur. Mesleğinizde anlamsız rekabet yerine işbirliği ve ekip olarak çalışmayı hedeflemelisiniz" şeklinde konuştu.

Fakültesi birincisi Uğurcan Pala da geleneksel yaş kütüğüne ismini çaktıktan sonra mezunlar adına yaptığı konuşmada, "Kimi zaman üzüldük, sinirlendik, yorulduk. Zaman zaman uykusuz kaldık. Ama bugün hepsinin karşılığını aldığımız o mutlu gündeyiz. Bu 5 yıllık süreçte çok güzel dostluklar edindim ve sizlerle geçirdiğim 5 yılda birçok anı biriktirdim. Bu süreçte birbirimize olan desteğimiz, yarattığımız anılarımız için hepinize teşekkür ederim" dedi.