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Giriş Tarihi: 14.7.2022 15:45 Son Güncelleme: 14.7.2022 15:46

Kalıpları yıkın ve mutlu bir dünya kurun

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sizlere bakarken 34 yıl öncesine gidiyorum. 1988 yılına. O gün, sizlerin şu anda yaşadığınız heyecanı yaşıyordum” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kalıpları yıkın ve mutlu bir dünya kurun

Konuşmasında teknoloji, sosyal yapı ve dünyada yaşanan değişimlere değinen Şanlıdağ, "Kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun. İşte o zaman gerçekten başarılı olduğunuzu hissedeceksiniz. Biliyorum, bu hiç de kolay değil. Ama bunu deneyin, kendiniz için, geleceğiniz için, aileniz için, insanlık için. Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirmek ise, ağır bir yük olsa da sadece sizin elinizde" diye konuştu.

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ise, "Bilgi güçtür. Güçlü olmak istiyorsanız mesleğinizde bilgili olmalısınız. Güçlü bir veteriner hekimlik mesleği, ülkemize bilgisi oranında güç katacaktır. Çok sayıda veteriner hekimin uzmanlık yetkisini alması mesleğimizin ülke hayvancılık ekonomisine güçlü katkısının yegâne yoludur. Mesleğinizde anlamsız rekabet yerine işbirliği ve ekip olarak çalışmayı hedeflemelisiniz" şeklinde konuştu.

Fakültesi birincisi Uğurcan Pala da geleneksel yaş kütüğüne ismini çaktıktan sonra mezunlar adına yaptığı konuşmada, "Kimi zaman üzüldük, sinirlendik, yorulduk. Zaman zaman uykusuz kaldık. Ama bugün hepsinin karşılığını aldığımız o mutlu gündeyiz. Bu 5 yıllık süreçte çok güzel dostluklar edindim ve sizlerle geçirdiğim 5 yılda birçok anı biriktirdim. Bu süreçte birbirimize olan desteğimiz, yarattığımız anılarımız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

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Kalıpları yıkın ve mutlu bir dünya kurun
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