Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün 2021 yılı değerlendirme ve 2022 yılı program ve hedeflerinin değerlendirildiği toplantılar Gökçebey Fidanlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıyla sona erdi.

Düzenlenen toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Orhan Şahin, Mehmet Pınar ve İhsan Köse ile Şube müdürleri katıldı. Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi Fidanlık Müdürlüğünde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "Kaliteli tohum kaliteli fidan demektir. Kaliteli fidanlardan sağlıklı ormanlar oluşur. Bizler burada geleceğe nefesin ilk adımı olan tohumları ekiyor Çeşitliliği ve kalitesiyle doğayla kucaklaşmayı sağlayacak fidanları üretiyoruz. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendiniz ve çocuklarınızın geleceği için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir" diyerek şunları söyledi, "Ormancılık prensiplerini göz ardı etmeden, uygulama birimlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm üreten, yön veren, koruma, üretim ve çok yönlü faydalanmada operasyonel gücümüzü artıracak Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün vizyonuna yakışır çalışmalar yapıyoruz. Fidanlığımızda 2021 yılında 142 türde 2.315.000 adet fidan ürettik. Türkiye' nin gerek üretim sayısı gerekse tür çeşitliliği açısından ilk on arasında yer alan bir fidanlığız. 2020 yılında fidan üretimini 2.477.000 adet ve tür çeşitliliğini de 150 türe çıkardık. Fidanlıklar bitki hastaneleridir. Seralarımızda oluşturduğumuz tropik ortam sayesinde sadece bölgemizde değil farklı iklim bölge ve rejyonlarında yetişen bitki türlerinden küçük bir cennet oluşturduk. Orman varlığını ve devamlılığını tehdit eden en önemli tehlikelerden birisi de böceklerdir. Zararlı böceklerin bu faaliyetleri ve zararları birdenbire ortaya çıkmadığı için kamuoyunda orman yangınları kadar göze çarpmamakta ve hatta önemsenmemekte, ancak zararlıların tahribatı salgın halini aldıktan sonra anlaşılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce tesis edilen Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarımızda orman zararlılarına karşı tabii müttefikimiz olan avcı böceklerin üretiminde önemli oranda kapasite artımı yaptık. Laboratuvarlarımızda, teşhis başta olmak üzere, eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirmekteyiz.. Orman varlığımızı koruyarak, gelecek nesillere bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve tecrübelerimizi diğer paylaşacağız. Sağlıklı orman doğal ormandır, problemli sahalar çoğunlukla ağaçlandırma sahalarıdır, ağaçlandırma yaparken doğayı taklit etmeliyiz, unutmayınız ki doğal ormanlar milyonlarca yılda oluşmuştur ve hiç bir ormancı oluşan bu dengeyi tahrip etmez "

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu sunumların ardından mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak Fidanlık Müdürlüğü personeline talimatlarını verdi, "Ormancılık prensiplerini göz ardı etmeden, uygulama birimlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm üreten, yön veren, koruma, üretim ve çok yönlü faydalanmada operasyonel gücümüzü artıracak Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün vizyonuna yakışır çalışmalar yapıyoruz. Fidanlığımızda 2021 yılında 142 türde 2.315.000 adet fidan ürettik. Türkiye' nin gerek üretim sayısı gerekse tür çeşitliliği açısından ilk on arasında yer alan bir fidanlığız. 2020 yılında fidan üretimini 2.477.000 adet ve tür çeşitliliğini de 150 türe çıkardık. Fidanlıklar bitki hastaneleridir. Seralarımızda oluşturduğumuz tropik ortam sayesinde sadece bölgemizde değil farklı iklim bölge ve rejyonlarında yetişen bitki türlerinden küçük bir cennet oluşturduk. Orman varlığını ve devamlılığını tehdit eden en önemli tehlikelerden birisi de böceklerdir. Zararlı böceklerin bu faaliyetleri ve zararları birdenbire ortaya çıkmadığı için kamuoyunda orman yangınları kadar göze çarpmamakta ve hatta önemsenmemekte, ancak zararlıların tahribatı salgın halini aldıktan sonra anlaşılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce tesis edilen Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuarlarımızda orman zararlılarına karşı tabii müttefikimiz olan avcı böceklerin üretiminde önemli oranda kapasite artımı yaptık. Laboratuarlarımızda, teşhis başta olmak üzere, eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirmekteyiz.. Orman varlığımızı koruyarak, gelecek nesillere bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve tecrübelerimizi diğer paylaşacağız."

Sağlıklı orman doğal ormandır, problemli sahalar çoğunlukla ağaçlandırma sahalarıdır, ağaçlandırma yaparken doğayı taklit etmeliyiz, unutmayınız ki doğal ormanlar milyonlarca Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu sunumların ardından mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak Fidanlık Müdürlüğü personeline talimatlarını verdi.

Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Orhan Şahin, Mehmet Pınar ve İhsan Köse ile Şube müdürleri katıldı.