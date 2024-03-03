Kaliteli uyku için 6 tavsiye

lim dünyası, sık sık uykunun kalp sağlığından beyin sağlığına kadar çok önemli olduğu konusunda uyarıyor. Solve Our Sleep'in kurucusu klinik psikolog ve yazar Whitney Roban, yetişkinlerin uzun süreli değil, kaliteli uykuya da ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bu, kişiyi sadece onarıp şarj etmekle kalmıyor, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığa da fayda sağlıyor. Build Better Sleep'in kurucusu uyku bilimi koçu Jason Piper ise uygun ve yüksek kalitede uyumanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, stresle daha iyi başa çıkmayı, ruh halini iyileştirdiğini belirtiyor. İşte uzmanların iyi bir uyku için tavsiyeleri;Telefonla sürekli temas hem gün içinde üretkenliğinizi hem de geceleri uyku kalitenizi engelliyor. Uzmanlar, uyurken telefonu farklı bir odada şarj etmeyi öneriyor.Kaslar gergin olduğunda uykuya dalmanın zor olduğunu belirten uzmanlar 15-20 dakikalık esneme egzersizleri öneriyor.Tamamen karanlık bir odada uyumak maksimum melatonin üretimine yardımcı oluyor.Ekranlardan gelen mavi ışık uyku hormonu olan melatonini baskılıyor. Bu nedenle mavi ışığı engelleyen gözlük takmak, yatmadan önceki akşam melatonin üretimini teşvik ediyor.Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak sağlıklı bir uykuyu destekliyor. Yatmadan önce sizi rahatlatacak yoga esnemeleri, derin nefes alma ve kitap okuma gibi alışkanlıklar vücuda uyku sinyalleri veriyor.400 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre minnettarlık, uykuya dalma süresini azaltıyor ve uyku süresini uzatıyor.ABD'de yapılan araştırmaya göre, gece uyanan erkelerde prostat kanseri riski artıyor. Bilim insanları geceleri 30 dakika ya da daha uzun süre uyanık kalanların prostat kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 15 ile yüzde 20 oranında arttığını kaydetti. Uzmanlar bunun sebebi olarak da sirkadyen ritmin bozulmasını gösterdi.