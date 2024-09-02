Kaliteli uykunun sırları

Yapılan çok sayıda bilimsel çalışma, uykunun insanın hem fiziki hem de zihinsel sağlığı için oldukça önemli olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar, uykusuzluğun alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, depresyon hatta intihar gibi ciddi sağlık sorunlar üzerinde etkisi olduğunu gösterirken iyi bir uyku için neler yapılması gerektiği önem kazanıyor. Uyku uzmanı olan ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Matthew Walker, milyonlarca insanın verilerini inceleyerek yazdığı kitabında "Uyku, dünya üzerinde var olan en demokratik ve en ucuz sağlık sistemi" diyor. Walker, iyi bir uyku için önerilerini ise şöyle sıralıyor:1. Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte kalkın.2. Odanızı karanlığa gömün.3. Ortamı serin tutun.4. Yatağınızı sadece uyumak için kullanın.5. Kahve gibi uyarıcıları azaltın.6. Alkol tüketmeyin.