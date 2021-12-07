Kalkınmanın temelinde kadın var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katarlı İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen "Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması"na katıldı.

ETKİLEYİCİ HİKAYELER VAR

Emine Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir kalkınmayla kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani kadınlar, temel insan haklarını kullanmadığı, eğitimden ve istihdamdan mahrum kaldığı zaman kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Emine Erdoğan, Türkiye'de bilhassa kadın girişimci ekosistemini genişletmek için çok yönlü destek mekanizmalarının olduğunu aktararak, "Kadın girişimcilere yönelik krediler, kadınların kendi işlerinin başına geçmesine imkan veriyor. Her ilimizde, etkileyici başarı hikayeleriyle karşılaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ ALANINDA KADIN VARLIĞINI ARTIRILMALI

Kovid-19 salgınının, tüm dünya için yeni bir dönemin kapılarını araladığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Dijital dönüşüm, baş döndüren bir hıza kavuştu. Malumunuz, özellikle teknoloji dünyasının, erkek egemen bir karakteri var ve geleceği an itibarıyla bu karakter şekillendiriyor. Kadınların yalnızca bugünkü şartları iyileştirmek için değil, daha adil bir geleceğin mimarları olmak için de gayret etmesi gerek. Teknoloji alanında kadın varlığını artırmak için yapılacak yatırımlar gerçekten çok önemli. Şahsen, kız öğrencilerin, kısaca STEM dediğimiz bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi alanlara yönlendirilmesine dair projeleri özellikle destekliyorum."

BU ORTAKLIK, COĞRAFYA İÇİN ÖNCÜ OLACAK

"Tüm insanlık olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla yeni sistemler kuracağımız, yeni bir rota çizmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle kadınların sahip olduğu moral değerlerle örülü yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Yani, çevreye sıfır olumsuz etkiyle büyüyen, kadın aklı ve ruhunun hakim olduğu şirketler bu işin altın anahtarları olacak. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Türkiye ve Katar kadın liderlerinin ortaklığı, sadece iki ülke için değil, coğrafyamız için de öncü olacaktır."

ULUSAL MÜZE ZİYARET EDİLDİ

Programda, Katarlı İş kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aisha Al Fardan da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Aisha Al Fardan ve Katarlı iş kadınlarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, Katarlı iş kadınlarıyla bir araya geldiği toplantı öncesinde Katar Ulusal Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze içerisinde bulunan galerileri gezen Erdoğan'a müzeye ilişkin bilgi verildi. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Katarlı İş kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aisha Al Fardan da eşlik etti.