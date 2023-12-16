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Giriş Tarihi: 16.12.2023 12:45 Son Güncelleme: 16.12.2023 14:35

Kalleş saldırının üzerinden 7 yıl geçti... 15 şehit ve 54 gazinin hikâyeleri hiç unutulmadı

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının üzerinden 7 yıl geçti. Kayseri’de belediyeler ve STK’lar hain saldırının yıl dönümünde terörü lanetleyerek tek ses tek nefes oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kalleş saldırının üzerinden 7 yıl geçti... 15 şehit ve 54 gazinin hikâyeleri hiç unutulmadı

Talas ilçesi yolunda 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VARDI

Hain saldırıda şehit düşen 15 asker ile 54 gazi aradan geçen 6 yılda hiç unutulmadı. Kayseri'de saldırının gerçekleştirildiği otobüs durağı "Şehit Komandolar Anıtı" oldu. Hayatlarının baharında terörün çirkin yüzüyle karşı karşıya gelen şehit ve gazilerin ise hikâyeleri vardı. Kocaelili şehit Abdulsamet Özcan 4 aylık askerdi. Kırşehirli şehit Ahmet Taş 3 kardeşin en büyüğüydü. Erzurumlu şehit Arif Tuğ'un tezkeresine 53 günü, İstanbullu Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren'in 23 günü, Bursalı şehit Fehmi Barçın'ın ise 20 günü kalmıştı. Denizlili şehit Hasan İlhan 20 yaşında, 6 aylık Mehmetçikti. Afyonkarahisarlı şehit Kamil Tunç da daha yeni sözlenmişti, evlilik hayali vardı. Zonguldaklı şehit Kenan Döngel, Polis Özel Harekât sınavına başvurmak için o kara gün çarşı iznine çıkmıştı. Kırşehirli şehit Muhammed Ali Ocak ile Ahmet Taş yakın arkadaştılar, birlikte şehit düştüler. Osmaniyeli şehit Mustafa Cihan, 1 ay sonra terhis olacaktı. Kocaelili şehit Raşit Yücel'in saldırıdan önce sosyal medyada son paylaşımı 'vatanıma canım feda'ydı. Asıl görev yeri Hakkâri olan İzmirli şehit Serdar Amak, 10 günlük eğitim için Kayseri'ye gelmişti. Rizeli şehit Uğur Korkmaz 5 aylık askerdi. Ankaralı şehit Yunus Emre Duran, 24 gün sonra terhis belgesini alıp, memleketine dönecekti. Gaziantepli Mesut Yaşar da o hain saldırıda yaralı kurtulmuştu ancak 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybedip, şahadet şerbeti içti."

KORKAKLAR ASKERLERİMİZİ HAİNCE KATLETTİ

Dağda Türk askerinin karşısına çıkamayan korkakların, çarşı iznine çıkan askerlerimizi haince şehit ettiğini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; "Terör örgütü askerimizin karşısına çıkamayınca aynı Kayseri saldırısındaki gibi askerlerimizi şehit ediyorlar. Bu da bunların korkaklığını gösteriyor. Bunların işi gücü hainlik. 7 yıl geçti ama dün olmuş gibi tazeliğini koruyor. Bu olayı anlatırken ve dinlerken yüreklerimiz yanıyor. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle hiç irtibatı koparmadan onlarla görüşüyoruz. Patlamanın her yıldönümünde onları Kayseri'ye davet ediyoruz ve şehitlerimizi beraber anıyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "HAİNLER, EMELLERİNE ASLA ULAŞAMAYACAKLAR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının 7'nci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Milletimize bu acıları yaşatmak isteyen hainler, aziz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sayesinde emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.

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Kalleş saldırının üzerinden 7 yıl geçti... 15 şehit ve 54 gazinin hikâyeleri hiç unutulmadı
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