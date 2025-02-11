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Giriş Tarihi: 12.2.2025

Kalp ameliyatı olan anne bir gün sonra çocuğunu emzirdi

Kalp ameliyatı olan anne bir gün sonra çocuğunu emzirdi
10 yıl önce teşhis konulan mitral kapak darlığı rahatsızlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayan Şehri Yörük (27), zorlu bir hamilelik dönemi geçirdi. 5 ay önce doğum yapan genç kadın, nefes almakta dahi zorlanınca ameliyat olmak için Samsun'a geldi. Geleneksel yöntemle ameliyat olsa aylarca bebeğini emziremeyip kucağına alamayacak olan Şehri Yörük, koltuk altı yöntemle kapalı olarak ameliyat edildi. Böylece süt keseleri ve göğüs kafesi zarar görmeyen genç anne, operasyonun ilk gününden itibaren bebeğini kucağına alıp emzirebildi.
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Kalp ameliyatı olan anne bir gün sonra çocuğunu emzirdi
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