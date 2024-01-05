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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Kalp hastaları için grip ve zatürre aşısı kritik önemde

Gribal enfeksiyonların kalp rahatsızlığı olanlar için riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Akpınar, “Kalp rahatsızlığı olan kişiler grip ve zatürre aşılarını zamanında yaptırmalı” dedi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kalp hastaları için grip ve zatürre aşısı kritik önemde
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kış aylarında grip ve zatürre gibi hastalıkların arttığını ve bu durumun kalp hastaları için üzücü sonuçlara zemin hazırlayabildiğini söyledi. Bu nedenle, kalp hastalarının grip ve zatürre aşılarını zamanında yaptırmaları halinde riskin azaldığını anlatan Akpınar, soğuk havalarda dışarı çıkarken birkaç kat giyinmek gerektiğini de vurguladı. Kalın giyinmenin, vücut ısısının daha iyi korunmasını sağladığını ifade eden Akpınar şunları söyledi:




SOĞUKTAN KORUNUN
Soğuk havanın doğrudan göğüs bölgesine gelmesini engellemek için de ceket ya da montun önünü kapalı tutulmalı. Baş bölgesi vücut ısısının hızlıca kaybedildiği bölgelerden biri olduğundan sokağa çıkarken şapka takmak ve ağızdan değil burundan nefes almak da soğuktan korunmada etkili bir yöntemdir.




EGZERSİZ YAPMAYI UNUTMAYIN
Kalp hastaları, 'soğuk havalarda korunayım' derken egzersiz yapmayı da bırakmamalıdır. Dışarda yapılacak egzersizlerin yerine evde yapılabilecekleri tercih edin. Örneğin yürüyüş bandında her gün 30 ila 45 dakika arası düzenli olarak tempolu şekilde yürüyün. Güneşli ve ılık havalarda saat 11 ila 14 saatleri arasında, uygun şekilde giyinmek koşulu ile dışarıya çıkın ve yine hafif tempolu yürüyün. Bu şekilde kış aylarında artan depresyon riski nedeniyle yükseliş gösteren stres hormonlarının kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp hastalıkları tetiklemesinin de önüne geçilir.

TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Özellikle taze kış sebze ve meyvelerine sofranızda bol miktarda yer verin. Haftada 2 gün fırında veya buğulama yöntemi ile pişirilmiş balık tüketmeye özen gösterin. Yemeklerinizde doymuş ve trans yağ kullanmayın, şekerden uzak durun. Yemeklerinize tuz atmaktan da kaçının. C vitamini açısından zengin, turunçgiller ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek besinler tüketin ve bol miktarda su için.

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Kalp hastaları için grip ve zatürre aşısı kritik önemde
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