Kalp hastası adam Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi

Tunceli'deki hasta kurtarma operasyonu önceki gün Ovacık ilçesi Yakatarla köyü kırsalında yaşanan olayda şeker ve kalp hastası 62 yaşındaki Turabi Çaresiz, rahatsızlanınca yakınları tarafından durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Turabi Çaresiz'e ilk müdahaleyi köyde yaptı.
Ancak, yapılan ilk yardımın yetersiz kalması nedeniyle hastanın tahliye talebinde bulunuldu. Tunceli Valiliği'nde onayı üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan ilk yardım ekibi ile birlikte kalkan Skorsky tipi helikopter bölgeye kısa sürede ulaştı. Mehmetçik ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştı.