Kalp hastası adam Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi

Tunceli'deki hasta kurtarma operasyonu önceki gün Ovacık ilçesi Yakatarla köyü kırsalında yaşanan olayda şeker ve kalp hastası 62 yaşındaki Turabi Çaresiz, rahatsızlanınca yakınları tarafından durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Turabi Çaresiz'e ilk müdahaleyi köyde yaptı.