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Giriş Tarihi: 1.11.2022 10:26 Son Güncelleme: 1.11.2022 10:38

Kalp hastası adam Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi

Tunceli’de yaşadığı köy evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki Turabi Çaresiz, Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kalp hastası adam Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi

Tunceli'deki hasta kurtarma operasyonu önceki gün Ovacık ilçesi Yakatarla köyü kırsalında yaşanan olayda şeker ve kalp hastası 62 yaşındaki Turabi Çaresiz, rahatsızlanınca yakınları tarafından durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Turabi Çaresiz'e ilk müdahaleyi köyde yaptı.

Ancak, yapılan ilk yardımın yetersiz kalması nedeniyle hastanın tahliye talebinde bulunuldu. Tunceli Valiliği'nde onayı üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan ilk yardım ekibi ile birlikte kalkan Skorsky tipi helikopter bölgeye kısa sürede ulaştı. Mehmetçik ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştı.

Turabi Çaresiz, Mehmetçiğin desteği ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kardiyoloji doktorların yaptığı müdahalenin ardından kurtarılan Çaresiz'in yoğun bakım servisindeki tedavisi ise sürüyor.

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Kalp hastası adam Skorsky helikopterle hastaneye yetiştirildi
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