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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:13 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:19

Kalp krizi geçirdi, polise çarpıp durdu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kalp krizi geçirdi, polise çarpıp durdu

Adana’da otomobiliyle gezerken, aniden fenalaşıp direksiyon başında fenalaşan 32 yaşındaki Emirhan Kayhan, seyir halindeki polis aracına arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Kayhan’ın, kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşandı. Ordu Caddesi üzerinde rutin olarak devriye gezen 01 A 72158 plakalı resmi polis aracına, Emirhan Kayhan yönetimindeki 01 YD 911 plakalı otomobil, hızla gelerek arkadan çarptı. Resmi ekip otosu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenip güçlükle durabildi. Bunun bir saldırı olabileceği ihtimali üzerine polis, silahına sarıldı ama olayın aslı sonradan ortaya çıktı.

Kayhan'ın, direksiyon başındayken aniden fenalaştığı, bayılınca da aracın kontrolünü kaybedip, polis otosuna çarptığı bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan, sonrasında ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kayhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Kayhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kalp krizi geçirdi, polise çarpıp durdu
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